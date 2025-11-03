На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Риме произошло еще одно обрушение исторической башни

Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима
Remo Casilli/Reuters

Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в историческом центре Рима. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в результате первого обрушения пострадали четыре строителя, работавшие над реконструкцией башни. Пожарные предполагают, что под завалом внутри башни может находиться еще один человек.

Новое обрушение произошло приблизительно в 15:00 мск.

«Облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи», — говорится в публикации.

Первое обрушение башни на площади Ларго Коррадо Риччи произошло приблизительно в 13:20 мск.

24 октября в Петербурге частично обвалилась крыша Ладожского вокзала. Фрагменты конструкции упали в зоне надземной автопарковки на платформу. Обошлось без пострадавших, однако СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кроме того, проверку организовала транспортная прокуратура. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Голубую мечеть в Афганистане частично разрушило землетрясение.

