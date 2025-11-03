В центре Рима обвалилась историческая башня

Corriere della Sera: в Риме обрушилась башня Конти, заблокирован один человек

В центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни, спасатели ищут под завалами пострадавших. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

«Обрушилась часть башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реставрации», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 ноября, около 11:20 по местному времени. По предварительным данным, в результате обрушения один рабочий получил ранения, еще четверо других застряли в верхней части башни, но были спасены.

Сообщается, что в настоящий момент пожарные пытаются спасти еще одного мужчину, который по-прежнему заблокирован на первом этаже.

24 октября в Петербурге частично обвалилась крыша Ладожского вокзала. Фрагменты конструкции упали в зоне надземной автопарковки на платформу. Обошлось без пострадавших, однако СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кроме того, проверку организовала транспортная прокуратура. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

