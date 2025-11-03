На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голубую мечеть в Афганистане частично разрушило землетрясение

AVA: голубая мечеть в Мазари-Шарифе частично разрушена землетрясением
true
true
true
close
Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

Голубая мечеть в Афганистане в городе Мазари-Шариф частично разрушена землетрясением. Об этом пишет агентство AVA.

«Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов», — говорится в материале.

Как отмечается, «внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости».

Голубая мечеть — один из наиболее сохранившихся древних памятников в Афганистане. По данным открытых источников, этого удалось достичь благодаря работе современных реставраторов. Известно, что удалось сохранить мраморную плиту с надписью «Али — лев Бога».

Каждый год 21 марта над храмом поднимается знамя (янда) — символ начала 40-ка праздничных дней, посвященных встрече Нового года (Навруза).

Во время землетрясения в Афганистане, по последним данным, свыше 300 человек получили ранения, еще 20 пострадавших спасти не смогли. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в центральной части Афганистана. Магнитуда составила 6,3. Спасательные службы продолжают разбор завалов и уточняют число пострадавших.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.

