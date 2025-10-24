В Петербурге обрушилась крыша Ладожского вокзала. Организована эвакуация

В Петербурге частично обвалилась крыша Ладожского вокзала. Фрагменты конструкции упали в зоне надземной автопарковки на платформу. Обошлось без пострадавших, однако СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кроме того, проверку организовала транспортная прокуратура. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение крыши Ладожского вокзала, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале.

«Около 18:00 на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.

Сейчас организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. Комиссия Октябрьской железной дороги проводит служебную проверку, чтобы установить причины обрушения.

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт уже осмотрел обвалившуюся конструкцию вместе с сотрудниками МЧС. Он подчеркнул, что фрагменты конструкции упали на платформу, но вокзал продолжает работать в штатном режиме. Однако вход с улицы Зольной закрыт, также перекрыт 12-й железнодорожный путь.

«Завтра [25 октября] специалисты проведут обследование надземной парковки. До этого она будет полностью перекрыта», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Хорт добавил, что находится на связи с коллегами из РЖД и спасательными службами.

Реакция правоохранительных органов

Тем временем Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уже возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии СК, обрушение произошло около 19:00 мск. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Западного МСУТ СК России.

Кроме того, проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного органа выяснят, как соблюдались права пассажиров и законодательство о безопасности на объекте транспортной инфраструктуры.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Особенности Ладожского вокзала

Ладожский вокзал был построен в 2001–2003 годах к 300-летию Санкт-Петербурга. В нем объединены товарная станция и множество направлений пассажирских поездов дальнего и ближнего следования. Это единственный вокзал города со сквозным движением поездов.

«Снаружи он напоминает футуристический дворец из стекла, построенный в виде моста или тоннеля между двумя круглыми башнями. Внутри здание залито светом, пронизано лифтами, лестницами, световыми тоннелями и заслуживает звания одного из самых красивых современных вокзалов», — говорится в описании объекта на официальном сайте.

Вокзал разделен на три уровня — верхний, нижний и подземный. Верхний ярус предназначен для нужд пассажиров поездов дальнего следования, всех встречающих и ожидающих. Средний уровень отведен для железнодорожных, товарных составов и пригородных электричек. Подземный этаж располагается на 15-метровой глубине, там находится станция пригородных поездов.

В 2024 году вокзал обслужил 2,6 млн человек — меньше, чем другие вокзальные комплексы Петербурга.

В 2023 году на Ладожском вокзале реконструировали некоторые помещения. Специалисты заменили четыре поэтажных эскалатора, ведущих к пандусам дальнего сообщения и пригородной зоне вокзального комплекса, 16 маятниковых дверей на входной группе со стороны улицы Гранитной. Кроме того, обновили потолочное покрытие «грильято», напольное покрытие, примыкающее к входу в метрополитен, гранитные плиты и брусчатое покрытие у входа в метро со стороны остановок общественного транспорта.