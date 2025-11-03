На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии задержали демонстранта за обнажение на протесте

В Сербии полиция задержала мужчину за обнажение на протесте
Darko Vojinovic/AP

Полиция Сербии задержала одного из участников протеста у парламента в Белграде, который обнажился и показывал непристойные жесты в адрес полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

По информации ведомства, мужчина поднялся на защитное ограждение и несколько раз непристойными жестами и демонстрацией гениталий нарушал общественное спокойствие и порядок, а также вызвал возмущение граждан.

Незадолго до этого сообщалось, что полиция разделила собравшихся перед зданием парламента Сербии противников и сторонников президента страны Александра Вучича. Противники главы государства выкрикивали оскорбления в его адрес, в то время как сторонники скандировали лозунги в поддержку сербского лидера. Стороны некоторое время забрасывали друг друга петардами и пластиковыми бутылками.

1 ноября около 39 тысяч человек собрались в сербском городе Нови-Сад на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале Нови-Сада произошло обрушение навеса. После этого, в середине августа 2025-го, в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также вступали в конфликт с полицией.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране.

