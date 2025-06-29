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В Сербии обвинили Запад в попытках устроить «цветную революцию»

Премьер Сербии Мацут: Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию
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Zorana Jevtic/Reuters

Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию. Об этом в интервью «Известиям» в Telegram-канале заявил премьер страны Джуро Мацут.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы похвалить сербские спецслужбы и полицию за отличную реакцию», — заявил он.

По словам премьера, рисков дестабилизации политической ситуации нет. Мацут добавил, что спецслужбы и полиция страны достаточно сильны, чтобы предотвратить попытку цветной революции, которую с ноября 2024 года пытаются организовать спецслужбы Запада.

До этого президент Сербии Александр Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. Как сказал Вучич, попытка выступить против государства говорит о том, что студенты малообразованны. По его словам, протесты произошли «буквально по прихоти» студентов и их требования уже никто не помнит.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит двигаться к вступлению в ЕС.

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