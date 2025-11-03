В столице Сербии перед парламентом собрались сторонники и противники Вучича

В Белграде перед зданием парламента едва не произошли столкновения

Полиция разделила собравшихся перед зданием Народной скупщины (парламента) противников и сторонников президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает сербское телевидение.

Противники Вучича выкрикивают оскорбления в адрес Вучича, в то время как сторонники скандируют лозунги в поддержку главы государства. Стороны некоторое время забрасывали друг друга петардами и пластиковыми бутылками. К парламенту прибывают специальные подразделения полиции, оснащенные щитами и шлемами.

1 ноября сообщалось, что около 39 тысяч человек собрались в сербском городе Нови-Сад на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале Нови-Сада произошло обрушение навеса. После этого, в середине августа 2025, в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также вступали в конфликт с полицией.

Ранее в Сербии остановили все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.