В сербском Нови-Саде в годовщину трагедии на вокзале собралось 39 тысяч человек

МВД Сербии: в годовщину трагедии 39 тысяч человек собралось на вокзале Нови-Сада

Порядка 39 тыс. человек собрались в сербском городе Нови-Сад на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале, где год назад в результате обрушения навеса погибли 16 граждан республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Сербии.

В пиковый период акции, с 11:52 до 12:08 по местному времени (с 13:52 до 14:08 мск), было зарегистрировано примерно 39 тыс. участников, прибывших из различных регионов страны. После этого граждане начали расходиться, а часть собравшихся переместилась на набережную, сообщили в ведомстве.

В сербской полиции также отметили, что во время мероприятия нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

1 ноября Высший суд Белграда подтвердил обвинительное заключение, выдвинутое отделением по борьбе с коррупцией прокуратуры города. Обвинение касается менеджера компании Infrastruktura železnice Srbije и двух членов комиссии по техническому осмотру железнодорожного вокзала.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале Нови-Сада произошло обрушение навеса. После этого, в середине августа 2025, в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также вступали в конфликт с полицией.

Ранее в Сербии остановили все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.