В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку

В аэропорту Стамбула сотрудники службы пожарных и спасателей около 12 часов искали кошку, сбежавшую от россиянки. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.

Как пишет портал, накануне утром гражданка РФ перед вылетом в Любляну выпустила своего питомца в женском туалете отеля в аэропорту. Кошка сбежала через отверстие под раковиной в технический отсек. Сотрудники оперативных служб демонтировали раковину и разобрали участок стены, но не нашли следов животного. Вскоре они продолжили поиски с помощью тепловизора и термальной камеры.

В статье отмечается, что благодаря оборудованию кошку нашли, а затем выманили кормом. Животное не пострадало. Его хозяйка покинула аэропорт на ближайшем рейсе вместе с питомцем.

В прошлом июне джек-рассел-терьер по кличке Малыш потерялся в аэропорту Пулково во время разгрузки багажа. Он прилетел в Петербург из Новокузнецка. Во время четырехчасового перелета пес находился в багажном отсеке, так как весил около 10 кг.

Ранее самолет два дня не мог вылететь из-за кота в техническом отсеке.