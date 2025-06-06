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Пес по кличке Малыш сбежал из переноски в аэропорту Пулково и потерялся

В аэропорту Пулково разыскивают собаку, сбежавшую во время разгрузки багажа
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Telegram-канал «Аэропорт Пулково»

Джек-рассел-терьер по кличке Малыш потерялся в аэропорту Пулково, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Все произошло 5 июня во время разгрузки багажа. Одна из собак, прилетевших утренним рейсом, смогла открыть переноску и убежала.

«Мы вместе с хозяевами ищем животное», — сказано в сообщении.

По данным mk.ru, Малыш прилетел в Петербург из Новокузнецка. Во время четырехчасового перелета он находился в багажном отсеке, так как весит около 10 кг.

Со слов хозяйки, ее питомец боится незнакомцев и, вероятно, решил вырваться на волю при первой возможности, испытав в полете сильнейший стресс. Работники аэропорта пытались его поймать, но не смогли. Женщина переживает, что Малыш мог убежать в ближайший к аэропорту лес и потеряться там. Поиски собаки продолжаются.

Недавно собака вернулась домой после 36-дневного путешествия и заплыва на остров в Великобритании. Эмбер родилась в Катаре и была доставлена в Британию благотворительной организацией. Ее оставили на попечении семьи из Брамшоу, но спустя одну ночь в новом доме Эмбер сбежала. 25 апреля она пустилась в одиночное путешествие и преодолела около 161 км, в том числе вплавь. Наконец двое мужчин на лодке увидели собаку в заливе Пул и спасли.

Ранее сбежавшая кенгуру Шейла перекрыла трассу в США и попала на видео.

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