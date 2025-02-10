Самолет не мог вылететь два дня из-за кота в электрическом отсеке

Самолет авиакомпании Ryanair два дня не мог вылететь из аэропорта в Риме из-за нежданного гостя, пробравшегося в технический отсек. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в начале февраля. Кот черно-белого окраса забежал по открытому трапу на борт Boeing-737. Готовясь ко взлету, члены экипажа услышали мяуканье, исходившее из технического отсека. Сняв грузовые панели, инженеры аэропорта обнаружили кота, забравшегося в электропроводку. Животное отказалось покидать самолет самостоятельно и перемещалось по «внутренностям» машины, когда его пытались выманить. Тогда сотрудники воздушной гавани выбрали выжидательную тактику: они оставили электрический отсек открытым и стали караулить, когда коту надоест гостить в самолете. Через два дня он аккуратно выбрался наружу и на полусогнутых лапах проследовал к зданию аэропорта. После этого самолет осмотрели сотрудники аэропорта и экипаж смог вылететь в Германию.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что полет кота в техническом отсеке мог привести к неисправности воздушного судна, которая обошлась бы авиакомпании в десятки тысяч долларов.

Ранее в аэропорту Алма-Аты нашли кота Томаса, который сбежал из переноски и месяц блуждал в окрестностях аэровокзала.