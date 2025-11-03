БПЛА парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии

В немецком Бремене беспилотник примерно на час прервал работу аэропорта, передает BR24.

Радиостанция уточняет, что дрон был замечен накануне около 19:30 (21:30 мск). Из-за его появления движение самолетов в воздушной гавани временно прекратили. Оператора БПЛА пока не установили.

Как уточняется, из-за инцидента рейс из Лондона в Бремен перенаправили в Гамбург, а обратный рейс не смог вылететь вовремя.

В ночь на 22 октября неизвестный беспилотник нарушил работу аэропорта, обслуживающего немецкие города Эрфурт и Веймар. В связи с инцидентом воздушная гавань тоже более чем на час приостанавливала работу. Один из самолетов, следовавший из Антальи, был перенаправлен в Кельн.

А за четыре дня до этого аэропорт Мюнхена был временно закрыт после сообщений о БПЛА. Из-за этого два рейса прибыли в Мюнхен с опозданием, а один вылет отменили.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.