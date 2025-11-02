На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал недействительным соглашение об алиментах, нарушающее интересы ребенка

В Ленобласти суд отменил алименты ниже половины прожиточного минимума ребенка
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным соглашение об алиментах, по которому отец обязался платить сумму менее половины прожиточного минимума ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд рассмотрел спор между бывшими супругами из Ленинградской области. Во время процесса развода они заключили соглашение, по которому отец был обязан выплачивать определенную сумму алиментов на ребенка. Однако позднее бывшая жена обратилась в суд, так как сумма, указанная в соглашении, оказалась меньше половины прожиточного минимума по региону из расчета на ребенка.

«Соглашение об уплате алиментов является недействительным, если оно существенно нарушает интересы ребенка... Размер установленных соглашением алиментов не мог обеспечить минимальных жизненных потребностей ребенка», – сказано в решении суда.

В итоге суд признал соглашение недействительным и обязал отца платить ребенку в качестве алиментов сумму, равную прожиточному минимуму. В 2025 году прожиточный минимум на ребенка в Ленинградской области составляет 18 405 рублей.

Ранее суд обязал жителя Стамбула платить алименты бывшей жене на содержание кошек.

