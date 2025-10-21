На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина будет платить кошкам алименты после развода с женой

Суд обязал жителя Стамбула платить алименты бывшей жене на содержание кошек
Depositphotos

В Стамбуле мужчина развелся с женой и согласился выплачивать алименты на содержание кошек, сообщает газета Hürriyet.

Два года Бугра женился на Эзги, но в итоге супруги развелись после серьезного конфликта, который привел к «фундаментальному распаду брака». Несмотря на это, мужчина оставил бывшей супруге двух кошек.

Для урегулирования финансовых вопросов они обратились в Стамбульский семейный суд. Там Бугра и Эзги расторгли брак и договорились о взаимных обязательствах.

Мужчина согласился одномоментно выплатить жене 550 тыс. лир (более 1 млн рублей) компенсации, а также ежеквартально переводить ей по 10 тыс. лир (около 20 тыс. рублей) на содержание животных в месяц.

Ранее с певицы Sia потребовали алименты на $250 тысяч.

