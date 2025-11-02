Российских туристов заселили в полуразрушенный отель на Кубе по их же просьбе

На Кубе, в провинции Ольгин, 20 российских туристов размещены в полуразрушенном отеле Brisas Guardalavaca. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, россияне сами попросили о таком размещении. Они высказали недовольство предложением поселиться в различные отели Варадеро – городка, расположенного в другой части острова. Туристы согласились остаться в небольшом поврежденном отеле, именно в том месте и в том отеле, куда изначально планировали отправиться.

«Пойдет. Зато там, где хотели», – прокомментировал ситуацию один из туристов.

1 ноября российские туристы организовали забастовку после того, как их самолет не смог приземлиться в аэропорту Ольгина из-за повреждений, вызванных ураганом «Мелисса», и был перенаправлен в Варадеро. В течение трех дней пассажиры спали на диванах у стойки регистрации и отказывались заселяться в предоставленные номера.

В этот же день Генконсульство и посольство России в Гаване связалось с туроператором Pegas Touristik, который пообещал российским туристам предоставить возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории, так как их отель в Ольгине был поврежден ураганом.

Ранее Tez Tour рассказал, становились ли туристы из РФ жертвами торговцев людьми в Таиланде.