Российское посольство на Кубе прокомментировало ситуацию с забастовкой туристов

Посольство РФ на Кубе: российские туристы размещены в гостиницах Варадеро
Eliana Aponte/AP

Посольство России на Кубе находятся в постоянном контакте с туроператором Pegas Touristik по вопросу российских туристов, авиарейс которых из-за урагана «Мелисса» был перенаправлен из Ольгина в Варадеро. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

«Генконсульство и посольство России в Гаване находятся в постоянном контакте с представителями туроператора «Пегас Туристик», по информации которого по состоянию на вечер 31 октября все российские граждане размещены в гостиницах», – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, компания Pegas Touristik предоставила российским туристам возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории. В компании заявили, что изменение маршрута произошло в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Также в туроператоре уточнили, что их клиенты были уведомлены об изменении маршрута во время полета.

1 ноября стало известно о том, что в кубинском отеле Los Cactus прошла забастовка с участием 15 российских туристов, самолет которых посадили в Варадеро из-за урагана «Мелисса». Как сообщается, россияне три дня ночевали на диванах у стойки регистрации и отказывались заселяться из-за того, что их пытались заселить в номера с плохими условиями.

Ранее Tez Tour рассказал, становились ли туристы из РФ жертвами торговцев людьми в Таиланде.

