Tez Tour рассказал, становились ли туристы из РФ жертвами торговцев людьми в Таиланде

Российские туристы не становились жертвами торговцев людьми, которые вывозили иностранцев из Таиланда в Мьянму для работы в кол-центрах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального представителя туркомпании Tez Tour в Юго-Восточной Азии (ЮВА) Андрея Снеткова.

«К сожалению, российские граждане становились жертвами этих преступных схем, но чтобы туристы приехали на отдых и отправились незаконно в Мьянму, такого не было», — сказал он.

Снетков рассказал, что людей часто заманивают предложениями о высокооплачиваемой работе в сферах информационных технологий или клиентского сервиса в Таиланде с зарплатой от $3 до $5 тыс., но вместо обещанных денег их перевозят через границу в Мьянму, где отбирают документы и принуждают к мошеннической деятельности.

В ходе поиска работы в Таиланде, подчеркнул генпредставитель туркомпании, нужно обязательно проверить работодателя, его официальный физический офис, сайт, наличие лицензий, а также следует избегать собеседований в неофициальной обстановке или онлайн.

До этого сообщалось об освобождении тысячи пленников из мошеннического кол-центра в Мьянме, в том числе одной россиянки.

Ранее Россия и Мьянма отменили визовые требования.