Россияне устроили забастовку на Кубе

Baza: россияне устроили забастовку на Кубе, не желая заселяться в другие отели
Shutterstock

В кубинском отеле Los Cactus прошла забастовка с участием 15 российских туристов — из-за урагана «Мелисса» их самолет посадили в Варадеро вместо Ольгина и заселили в гостиницу, где условия оказались хуже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, туристы уже третьи сутки ночуют на диванах у стойки регистрации и отказываются заселяться в предоставленные номера.

Россияне устроили забастовку после того, как самолет с туристами не смог приземлиться в аэропорту Ольгина из-за разрушений, вызванных ураганом, и был перенаправлен в Варадеро.

«Сначала представители туроператоров (среди «Пегас Туристик») пообещали доставить всех в нужные отели на автобусах, но затем сообщили, что дни отпуска, видимо, придется «кайфовать» в местных гостиницах», — отмечается в сообщении.

25 россиян направили в Los Cactus, но 15 человек отказались заселяться. По их словам, предложенная гостиница оказалась в полтора раза дешевле оплаченных отелей, а также вызвала нарекания из-за антисанитарии и наличия тараканов.

Туристы намерены продолжать забастовки до тех пор, пока их не разместят в ранее забронированных отелях. Сейчас они находятся в лобби Los Cactus, жалуются на нехватку еды и отсутствие условий для отдыха.

1 ноября в пресс-службе туроператора «Пегас» заявили «Газете.Ru», что переселение протестующих россиян не планируется. «Переезд клиентов осуществляется с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине», — отметили там.

Ранее Tez Tour рассказал, становились ли туристы из РФ жертвами торговцев людьми в Таиланде.

