В Литве остановили разминирование площади из-за археологических находок

Работы по разминированию главной площади литовской Клайпеды от боеприпасов времен Второй мировой войны остановили из-за археологических находок. Об этом в эфире национального радио LRT рассказал вице-мэр города Альгирдас Камараускас.

«Найдены фундаменты и подземная часть старинных построек. По оценке специалистов, они представляют историческую ценность, поэтому должны быть сохранены. Необходимо подготовить варианты включения археологических находок в проект обновления площади», — сказал он.

Боеприпасы времен Второй мировой войны на площади Атгимимо были найдены в октябре 2024 года. Несколько десятков боеприпасов вывезли на уничтожение. Однако саперы предположили, что на месте находки их может быть еще больше.

В сентябре Главное управление министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

На Собственном проспекте в Петергофе была найдена 50-миллиметровая минометная мина, на строительной площадке на Пулковском шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-миллиметровая минометная мина. Специалисты изъяли все боеприпасы и вывезли их для уничтожения в условиях полигона.

Ранее в Камчатском крае со дна озера подняли истребитель времен Второй мировой войны.