В Камчатском крае со дна озера подняли истребитель времен Второй мировой войны

Американский истребитель P-63 подняли со дна озера Витаминного на Камчатке
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Американский истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна озера в Камчатском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Регнум».

Речь идет об истребителе P-63 Kingcobra. В годы войны США предоставили воздушное судно Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

Истребитель подняли со дна озера Витаминного. По данным журналистов, воздушное судно потерпело крушение в 1945 году — во время тренировочного полета. P-63 пилотировал советский летчик Зинедин Мустафаев.

«Его (истребителя — «Газета.Ru») хвостовая часть отломилась, но кабина отлично сохранилась под слоем ила», — подчеркивается в материале.

5 сентября Главное управление министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

На Собственном проспекте в Петергофе была найдена 50-миллиметровая минометная мина, на строительной площадке на Пулковском шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-миллиметровая минометная мина. Специалисты изъяли все боеприпасы и вывезли их для уничтожения в условиях полигона.

Ранее со дна Ладожского озера достали 260 боеприпасов.

