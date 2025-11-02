Владельцу Telegram-бота для пробива персональных данных грозит 10 лет колонии

Организатору и владельцу популярного Telegram-бота для пробива данных Userboxе Игорю Морозкину грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину задержали по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ. Они предусматривают наказание за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные. По первой можно получить срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 млн рублей, по второй — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 700 тыс. рублей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России пресекло работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных россиян.

По ее словам, в Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов.

В начале октября основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал «Газете.Ru», что украденные у компаний украинскими хактивистами персональные данные россиян используются в три этапа. Сначала злоумышленники пытаются продать их из рук в руки владельцам Telegram-ботов для пробива, после данные сбываются в мошеннические кол-центры и только затем публикуются в открытом доступе.

Ранее Роскомнадзор призвал отказаться от согласий на обработку персональных данных.