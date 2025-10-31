На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роскомнадзор призвал отказаться от согласий на обработку персональных данных

Роскомнадзор предложил ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор (РКН) предлагает ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных взамен института согласий на обработку персональных данных. Об этом заявил руководитель ведомства Андрей Липов, передает «Интерфакс».

По мнению Липова, институт согласий устарел. Со временем количество данных человеком согласий стало огромным, ему стало тяжело их контролировать. Если у гражданина возникают опасения относительно того, насколько правомерно согласия были взяты, то отстоять свои права ему трудно, обратил внимание глава ведомства.

После того как регулирование будет изучено на уровне уполномоченных ведомств, а также проверено на практике, можно начать организацию контроля и надзора, чтобы следить за тем, что персональные данные российских граждан собираются в нужном объеме и обрабатываются в установленное время, рассказал Липов.

Глава РКН уточнил, что соответствующие предложения были направлены ведомством в правительство РФ для включения в пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он будет рассмотрен депутатами Госдумы в текущую осеннюю сессию.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал снижение числа утечек персональных данных.

