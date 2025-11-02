Россиян предупредили о новой схеме мошенников с заработком на маркетплейсах

Мошенники начали похищать деньги россиян, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос.

В ведомстве рассказали, что мошенники размещают в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке на маркеплейсах. За вознаграждение россиянам предлагают выполнять задачи, не требующие знаний и квалификации. Например, добавлять товар в избранное или ставить «лайки», оставлять комментарии под карточками.

После установления доверительных отношений с жертвой мошенники под предлогом «выкупа товара» или «повышения рейтинга» убеждают ее перевести деньги. После этого злоумышленники пропадают и больше не выходят на связь.

В МВД отметили, что эта схема обмана является одной из наиболее распространенных.

До этого юрист Иван Курбаков предупредил россиян о мошеннической схеме с 13-й зарплатой. По его словам, аферисты выманивают деньги или персональные данные, пользуясь праздничным настроением россиян и стремлением граждан к получению дополнительных средств. Юрист добавил, что в некоторых случаях мошенники требуют «оплатить налоги», комиссию или предоставить личные данные для получения «премии». Также преступники могут использовать фишинговые сайты, поддельные электронные письма, телефонные звонки якобы из банков или государственных органов.

