Финансист назвала ситуации, когда россияне рискуют при оплате картой

При оплате банковской картой россияне могут столкнуться с киберугрозами и техническими рисками, заявила в комментарии «Прайму» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ (Российского экономического университета) им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, в первом случае злоумышленники получают данные карты через ее владельца. Они могут вынудить его назвать секретный код или перейти по поддельной ссылке на оплату или сайт магазина.

Технические риски связаны со считыванием и копированием данных самой карты. Это возможно, если мошенники устанавливают на кнопки банкомата фальшпанель или «вживляют» в него вредоносный чип, добавила Валишвили.

Финансист порекомендовала не называть данные карты и секретные коды никаким третьим лицам, не переходить по подозрительным интернет-ссылкам и обращать внимание на «лишние» элементы на банкоматах. Для онлайн-покупок эксперт советует завести отдельную карту.

«Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты, это снизит риски в случае получения информации вредоносной программой», — заключила она.

Летом в МВД предостерегли россиян от сдачи банковских карт в «аренду». Злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к реквизитам жертвы. Поводом может служить, например, участие в операциях с криптовалютой или других финансовых схемах. Однако на деле карты используют для вывода средств, полученных преступным путем.

