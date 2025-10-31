На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой

Юрист Курбаков: мошенники под предлогом 13-й зарплаты выманивают деньги россиян
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий выманивают деньги у россиян. Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.

По его словам, мошенники выманивают деньги или персональные данные, пользуясь праздничным настроением россиян и стремлением граждан к получению дополнительных средств.

Юрист добавил, что в некоторых случаях мошенники требуют «оплатить налоги», комиссию или предоставить личные данные для получения «премии». Также преступники могут использовать фишинговые сайты, поддельные электронные письма, телефонные звонки якобы из банков или государственных органов.

До этого генеральный директор Secure-T (входит в ГК «Солар») Харитон Никишкин рассказал, что накануне праздников ожидается рост киберпреступной активности, связанной с рассылками от имени государственных структур и благотворительных организаций.

Основной угрозой в преддверии 4 ноября станет массовый фишинг — рассылка фейковых писем и SMS с предложениями «праздничных выплат» от имени государственных фондов.

Ранее финансист назвала ситуации, когда россияне рискуют при оплате картой.

