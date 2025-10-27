Жителя Запорожской области задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Васильевского района Запорожской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина в период с 2023 по 2025 годы переводил деньги на счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу.

В ФСБ напомнили, что по российскому законодательству максимальная санкция за такое преступление — пожизненное лишение свободы. Ведомство также подчеркнуло, что все лица, оказывавшие содействие противнику, найдут и также привлекут к ответственности — они понесут наказание, соответствующее тяжести преступления.

До этого первый Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему петербуржцу, обвиняемому сразу в нескольких преступлениях по заданию членов украинской террористической организации. Следствие установило, что фигурант по указанию украинских террористов занимался сбором информации о промышленных объектах, проходил обучение по изготовлению взрывных устройств и разместил одно из них в скрытом месте.

Ранее жительницу Херсонской области осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ.