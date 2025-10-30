Житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины

Суд в Приморье приговорил жителя Владивостока к 15 годам за госизмену и шпионаж

Жителя Владивостока признали виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным суда, в период с 10 по 23 февраля 2024 года обвиняемый по заданию представителя украинской разведки собирал секретную информацию о дислокации, вооружении и оснащении воинской части Тихоокеанского флота. Для этого он проводил визуальное наблюдение, видеозапись объектов и сопоставлял данные с интерактивными картами местности.

Собранная информация касалась дислокации, наличия техники, плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также участия личного состава в специальной военной операции на территории Украины.

23 февраля 2024 года — в День защитника Отечества — фигурант передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер. Однако его задержали.

С учетом позиции прокурора края, суд назначил осужденному 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

