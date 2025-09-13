Названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и основатель клиники «Estetus» Севак Барсегян рассказал «Газете.Ru» о главной причине потери зубов у взрослых. Речь пойдет не о кариесе, а о более коварном и массовом заболевании — пародонтите. Именно он, а не дырки в зубах, является виновником того, что совершенно здоровые зубы вдруг начинают шататься и выпадать.

По словам врача, все начинается с бактериального налета, который минерализуется в зубной камень. Если его не удалять, развивается гингивит — воспаление десны. Его главный симптом, который многие игнорируют, — кровоточивость при чистке. Но настоящая опасность начинается, когда воспаление уходит вглубь. Бактерии выделяют токсины, на что наш организм отвечает мощной иммунной реакцией. И здесь кроется та самая неочевидная причина разрушения.

«Организм, пытаясь создать защитный барьер и изолировать инфекцию, запускает механизм, который приводит к рассасыванию собственной костной ткани вокруг зуба, — объясняет доктор. — Получается парадокс: наша иммунная система, борясь за здоровье в целом, жертвует зубом, чтобы остановить распространение инфекции в глубь организма. Это и есть тот неочевидный механизм, о котором многие не подозревают, пока не столкнутся с подвижностью зубов».

Фактически, организм заставляет кость «отступить», чтобы отгородиться от врага. Зуб теряет опору, начинает шататься и в итоге выпадает — абсолютно целый. Факторами риска являются курение, диабет и стресс, но отправной точкой всегда является недостаточная гигиена.

Тревожными звоночками, помимо кровоточивости, являются неприятный запах изо рта, оголение шеек зубов и их повышенная чувствительность.

«Итог такого бездействия — не просто необходимость в протезировании. Это глубокий социальный и физиологический кризис: невозможность нормально есть, нарушение пищеварения, изменение черт лица и замкнутость. Но даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации, современная стоматология может предложить решения, позволяющие восстановить зубы за несколько дней. Одной из наиболее эффективных методик в таких случаях является способ дентальной имплантации с немедленной нагрузкой постоянным армированным протезом. Это позволяет быстро вернуть не только эстетику улыбки, но и полноценную жевательную функцию всего за три дня сразу с постоянными зубами», — рассказал он.

Вывод прост и очевиден: правило «не болит — значит, здоров» здесь не работает. Кровь при чистке — не норма, а крик о помощи. Только регулярная профессиональная гигиена и своевременная диагностика могут остановить этот механизм саморазрушения. Не ждите, когда зуб начнет шататься — действуйте на опережение, посоветовал эксперт.

Ранее были названы самые распространенные ошибки взрослых при уходе за зубами.