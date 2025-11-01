На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Русский Ди Каприо» попросил подписчиков купить генератор для нужд СВО

Участвующий в СВО двойник Ди Каприо попросил подписчиков купить генератор
Роман Б./vk.com

Известный в сети как «двойник Леонардо Ди Каприо» российский гражданин Роман Бурцев, находящийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обратился к своим подписчикам с просьбой оказать гуманитарную помощь. В своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» он попросил приобрести генератор для обеспечения нужд подразделения.

«Нужна гуманитарная помощь на генератор такой как по ссылке или со схожими характеристиками. Впереди холода, много чего нужно, но хотя бы генератор», — написал Бурцев в своем сообщении.

В апреле сообщалось, что Бурцев потерял около 20 килограммов веса за время службы.

«Русский Ди Каприо» подписал контракт на военную службу в сентябре 2024 года. Место дислокации боец не разглашает. Сам мужчина признался, что до подписания контракта безуспешно пытался сбросить вес, однако желаемый результат был достигнут лишь сейчас.

Ранее в США арестовали друга настоящего Ди Каприо.

