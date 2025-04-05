«Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

Россиянин Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо, похудел на специальной военной операции (СВО) на 20 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует фото бойца.

«Отправившийся на СВО русский Леонардо Ди Каприо похудел минимум на 20 кг с момента подписания контракта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт на военную службу он подписал в сентябре прошлого года. Место службы боец, получивший позывной «Ди Каприо» не раскрывает. Мужчина рассказал, что до подписания контракта пытался похудеть, но получилось только сейчас.

Также сообщается, что после выполнения задачи в январе ему дали удостоверение ветерана боевых действий. В феврале сообщалось, что Бурцев внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Несколько лет назад в сети и СМИ активно писали о Бурцеве из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Кроме того, с ним фотографировались российские звезды.

Ранее в США арестовали друга настоящего Ди Каприо.