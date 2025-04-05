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«Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

Mash: «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов
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Telegram-канал «Mash»

Россиянин Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо, похудел на специальной военной операции (СВО) на 20 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует фото бойца.

«Отправившийся на СВО русский Леонардо Ди Каприо похудел минимум на 20 кг с момента подписания контракта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт на военную службу он подписал в сентябре прошлого года. Место службы боец, получивший позывной «Ди Каприо» не раскрывает. Мужчина рассказал, что до подписания контракта пытался похудеть, но получилось только сейчас.

Также сообщается, что после выполнения задачи в январе ему дали удостоверение ветерана боевых действий. В феврале сообщалось, что Бурцев внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Несколько лет назад в сети и СМИ активно писали о Бурцеве из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Кроме того, с ним фотографировались российские звезды.

Ранее в США арестовали друга настоящего Ди Каприо.

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