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Арестован друг Леонардо Ди Каприо

В Нью-Йорке арестовали друга актера Ди Каприо предпринимателя Акиву
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Mario Anzuoni/Reuters

Предприниматель Ричи Акива, друг актера Леонардо Ди Каприо был арестован в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Владелец популярных ночных клубов был остановлен полицейскими за езду в автомобиле с тонированными стекла.

Его доставили в участок, где выяснилось, что Акиву водил машину с замороженными из-за старого неоплаченного штрафа за парковку правами.

Бизнесмену предъявили обвинения в связи с ездой без прав и нарушением правил обращения с автомобилем.

Акива был постоянным членом дружеской компании Ди Каприо в 1990-х. Также он дружил Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон.

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