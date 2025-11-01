В Петербурге полицейские задержали мошенников, обманывавших геймеров в онлайн-игре

Петербургская киберполиция пресекла деятельность группы интернет-мошенников, которые обманывали несовершеннолетних геймеров в популярной онлайн-игре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе операции были задержаны трое жителей Комсомольска-на-Амуре и Кургана в возрасте 17–18 лет. Один из них под видом блогера проводил стримы и публиковал видео, где демонстрировал «лайфхаки» для прохождения уровней.

Под видом помощи он размещал номер телефона и ссылку на чат-бот, через который якобы можно было получить бесплатную игровую валюту. На самом деле геймеров переводили в закрытые чаты, где «помощники» просили их прислать фотографии банковских карт родителей и коды из SMS.

По данным следствия, таким образом злоумышленники похитили не менее 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи установили причастность подозреваемых к двум эпизодам в Петербурге и Ленинградской области, а также к 28 аналогичным инцидентам в других субъектах РФ.

Двое фигурантов помещены под домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

В конце сентября в Петербурге задержали двоих мужчин, которые украли 15 млн рублей со счетов родителей детей, играющих в онлайн-игры. Мошенники работали на украинских кураторов.

Ранее вирус из Steam украл у геймера миллионы рублей, которые он откладывал на лечение рака.