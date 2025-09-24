Мужчины украли 15 млн рублей со счетов родителей детей, играющих в онлайн-игры

В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у родителей геймеров

В Петербурге двоих мужчин подозревают в краже денег со счетов родителей детей, игравших в онлайн-игры. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые работали на украинских кураторов. В разных чатах мужчины публиковали сообщения о продаже игровой валюты. С откликнувшимися детьми они общались в мессенджерах.

Мужчины давили на пострадавших и заставляли пользоваться родительскими счетами для покупки. По указу подозреваемых дети устанавливали родственникам специальное приложение, которое позволяло переводить деньги с их счетов. Получив средства, мужчины передавали их третьим лицам.

«Таким образом, в результате противоправной деятельности гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 15 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что от действий мошенников пострадали дети из Петербурга и других регионов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент фигуранты находятся под стражей. Сейчас правоохранители выясняют личности других участников схемы.

