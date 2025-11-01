На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители столицы высоко оценили фестиваль «Театральный бульвар»

ВЦИОМ: 88% опрошенных москвичей посещали культурные мероприятия за последний год
true
true
true
close
Департамент культуры Москвы

Московские театры и уличные фестивали становятся центром притяжения новых зрительских аудиторий. Согласно исследованию Аналитического центра ВЦИОМ, проведенному совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), 88% жителей столицы за последний год посетили хотя бы одно культурное мероприятие.

Отмечается, что наиболее популярными формами участия в культурной жизни остаются посещение музеев, выставок, а также театров и кинотеатров. В среднем москвичи ходят в театр 4,6 раза в год.

«Мужчины посещают театры около четырех раз в год, женщины — более пяти. Наибольшую активность проявляют горожане в возрасте от 45 до 54 лет. Существенную роль играет образование: среди обладателей высшего — 45% бывали в театре за последний год, среди остальных — 22%», — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Особое внимание в исследовании было уделено новому формату театральных событий — городскому фестивалю «Театральный бульвар», проходившему в Москве с июня по август 2025 года. За 92 дня артисты представили зрителям свыше тысячи постановок.

По данным ВЦИОМ, о фестивале знают 65% жителей города. Большинство москвичей (93%) положительно оценивают использование уличных пространств для театральных показов. 74% посетителей готовы рекомендовать фестиваль знакомым, причем среди случайных зрителей — тех, кто не планировал посещение заранее, — уровень удовлетворенности особенно высок.

«Формат привлекает прохожих и превращает их в новую аудиторию театра», — считает Федоров.

Cообщается, что проект стал значимым элементом культурной идентичности Москвы и способствовал росту интереса к театрам. Среди посетивших фестиваль 50% заявили, что планируют чаще ходить в театр в следующем году (среди горожан в целом — 34%).

«Опасения, что после бесплатных уличных спектаклей снизится посещаемость театров, не подтвердились. Напротив, проект стал катализатором интереса к театральному искусству», — резюмировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Уточняется, что опрос проводился онлайн и очно на площадках фестиваля «Театральный бульвар» в августе текущего года, в нем приняли участие более 1600 москвичей в возрасте от 18 лет.

