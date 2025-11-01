Суд оштрафовал концерн «Очаково» за продажу коктейлей под видом пива

Арбитражный суд города Москвы оштрафовал завод «Очаково» на 100 тысяч рублей и обязал уничтожить 3780 единиц алкогольной продукции – экспертиза показала, что предприятие производило слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Проверку, по результатам которой вынесено решение, Межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по Центральному федеральному округу провело по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Он заподозрил, что предприятие производит слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков. Экспертиза пивных напитков («Гленморрис со вкусом виски кола», «Очаково со вкусом водки и лимона», «Виамо Аперито Спритц» и др.) подтвердила, что они не соответствуют требованиям профильного ГОСТ», — сообщили в пресс-службе.

Предприятию назначен минимальный штраф по соответствующей статье – арестованная продукция должна быть изъята со склада и уничтожена, сообщили в Rusprofile. Решение суда может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде, рассказали в пресс-службе сервиса.

«В акте выборочного контроля сделан вывод, что продукт не бродил, пива или солода в составе меньше, чем требуется для пивного напитка и АО МПБК «Очаково» произвело слабоалкогольный напиток с содержанием этилового спирта», — говорится в решении суда.

Ранее комбинат «Очаково» из-за возросшего акциза понизил крепость своих коктейлей.