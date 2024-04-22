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Комбинат «Очаково» из-за возросшего акциза понизил крепость своих коктейлей

«Ъ»: «Очаково» из-за нового акциза уменьшил с 9% до 7% крепость своих коктейлей

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Depositphotos

Из-за нового акциза на слабоалкогольные напитки производитель коктейлей «Джин-тоник» и «Гленморрис» понизит их крепость. Об этом сообщает сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

С 1 мая 2024 года размер акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% вырастет в три раза. Это вынуждает производителей вносить изменения в их рецептуру. В частности, Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», пытаясь и дальше выпускать коктейли «Джин-тоник» и «Гленморрис со вкусом виски-кола», намерен уменьшить градус своей продукции и продавать ее в категории пивных напитков. Так, раньше крепость этих коктейлей составляла 9%. Сейчас же «Очаково» будет производить их крепостью 7%.

В статье сообщается, что комбинат «Очаково» еще в феврале обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убедить Министерство финансов страны сохранить нынешний порядок расчета акциза на слабоалкогольные напитки с крепостью до 9%. Но размер акциза был увеличен.

До этого Минпромторг России поддержал увеличение ввозной пошлины на вино из стран НАТО.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что повышение акцизов не должно влиять на подорожание вина.

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