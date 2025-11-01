Туроператор не будет переселять российских туристов, устроивших забастовку на Кубе

Российские туристы устроили забастовку в лобби кубинского отеля – из-за урагана «Мелисса» их самолет посадили в Варадеро вместо Ольгина и заселили в отель, где условия оказались хуже, сообщили СМИ. В пресс-службе туроператора «Пегас» заявили «Газете.Ru», что переселение россиян не планируется.

«Рейс был перенаправлен в Варадеро вместо Ольгина в связи с текущими повреждениями и эксплуатационными ограничениями, возникшими в регионе Ольгин после урагана «Мелисса». Изменение маршрута в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов. Клиенты уведомлены во время полета. Переселение не планируется», — сказали там.

В пресс-службе туроператора также назвали условия переселения россиян.

«Переезд клиентов осуществляется с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине, в соответствии с особенностями и нашим опытом работы Pegas в Варадеро», — сообщили в организации.

До этого издание Baza сообщило, что в кубинском отеле Los Cactus 15 россиян устроили забастовку и отказались от заселения, поскольку из-за урагана «Мелисса» их самолет посадили в Варадеро вместо Ольгина. СМИ сообщили, что ураган «разнес половину Кубы» 30 октября. По информации BAZA, отель Los Cactus оказался дешевле, чем изначально заплатили туристы. Кроме того, пишет издание, в отеле грязно и бегают тараканы, поэтому туристы спят в лобби.

