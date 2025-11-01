На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На экономиста Вячеслава Иноземцева завели уголовное дело

В отношении экономиста Иноземцева завели дело о нарушении закона об иноагентах
Виталий Белоусов/РИА Новости

В отношении экономиста Владислава Иноземцева (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за нарушение требований закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Уточняется, что Иноземцев, будучи дважды привлеченным в течение года к административной ответственности, в нарушение требований законодательства Российской Федерации на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга продолжил распространять свои материалы без указания на то, что они произведены и распространены иноагентом.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении Иноземцева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)», — сказали в прокуратуре.

Иноземцева внесли в реестр иностранных агентов 26 мая 2023 года.

30 октября сообщалось, что Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом). Ее признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее с журналистки Анны Наринской взыскали 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

