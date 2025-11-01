На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинскому тарологу пригрозили уголовным делом за «расклад» о разделе Украины

«Страна.ua»: Таролог Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинская таролог Юлия Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей, чем вызвала скандал в сети. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Издание уточнило, что в интервью блогеру Татьяне Коряк гадалка предрекла потерю Украиной еще трех областей: Харьковской, Одесской и Николаевской.

Левченко задала вопрос картам, произойдет ли раздел Украины, и заявила, что выпал «король пентаклей». По словам таролога, это говорит о том, что территория страны будет разделена.

«В состав России перейдут Одесская область, Харьковская область, в том числе Харьков и Николаев. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода», — пояснила она.

Такое заявление вызвало негодование в украинском сегменте социальных сетей. Некоторые пользователи заявили, что против Левченко необходимо возбудить уголовное дело.

27 октября депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжают обсуждать вопрос раздела Украины.

Ранее Орбан заявил, что Европа хочет раздела Украины.

Новости Украины
