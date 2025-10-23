Орбан: ЕС говорит о поддержке Украины, но на повестке дня уже ее раздел

Европа говорит о поддержке Украины, однако на самом деле на повестку дня уже поставлен раздел этой страны. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает РИА Новости.

В сентябре политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отмечал, что Румыния, Польша и Венгрия могут разделить Украину между собой.

Для того, чтобы это произошло, отметил политолог, должен произойти полный коллапс Украины.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

Как сообщало издание, Франция «нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем». При этом Великобритания намерена установить контроль над «всеми логистическими хабами». Румыния и Польша, в свою очередь, нацелились на приграничные территории и Одесскую область.

