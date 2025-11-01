Путин поздравил судебных приставов

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) с их профессиональным праздником — Днем судебного пристава, который отмечается 1 ноября. Соответствующее видеообращение было размещено на сайте Кремля.

Глава государства выразил этим людям благодарность за эффективную, ответственную работу в интересах РФ, общества и граждан страны.

Он отметил, что широкие полномочия и гарантии, накопленный опыт позволяют судебным приставам добиваться «строгого безусловного исполнения судебных актов, проводить дознания и участвовать в розыске лиц, преступивших закон, вносить весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней, отстаивать права, в том числе детей и других категорий граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке».

Отдельно российский лидер поблагодарил работников ФССП, которые добросовестно выполняют свой долг в регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой.

До этого бывший генеральный прокурор РФ, новый председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что судебная система в России нуждается в развитии, однако его векторы зависят от запросов граждан в вопросе укрепления и гарантий судебной защиты.

Ранее стало известно число иностранцев, выдворенных из России судебными приставами.