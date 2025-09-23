Генпрокурор РФ заявил о необходимости развивать судебную систему

Генпрокурор Краснов: судебная система в России нуждается в развитии

Судебная система в России нуждается в развитии, однако его векторы зависят от запросов граждан в вопросе укрепления и гарантий судебной защиты. Об этом на заседании комитета Совета Федерации заявил Генпрокурор РФ, кандидат на пост председателя Верховного суда Игорь Краснов.

«Как и любая другая система, государственный институт судопроизводства, собственная система необходима в развитии», — заявил он.

По словам Краснова, на данный момент в юридических кругах затрагиваются темы глубокой специализации судей при рассмотрении конкретных дел, а также перечня других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций.

Он подчеркнул, что перед принятием конкретных решений необходимо детально изучить вопрос.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

