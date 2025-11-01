Врач предупредила, когда щелчки в челюсти требуют срочного лечения

Врач Буторина: щелчки в челюсти могут привести к головным болям

Легкий щелчок в челюсти при открывании рта кажется безобидным, но в ряде случаев он может быть первым признаком серьезных нарушений. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) — один из самых нагруженных в организме: он работает каждый раз, когда человек говорит, жует или зевает. Поэтому любые отклонения в его работе не стоит игнорировать, рассказала «Газете.Ru«врач-ортодонт, амбассадор EUROKAPPA Academy Ирина Буторина.

По словам специалиста, ВНЧС — это сложный механизм, в котором нижняя челюсть соединяется с черепом. Между суставными поверхностями находится хрящевой диск, который выполняет роль амортизатора и обеспечивает плавные движения челюсти.

«Когда сустав работает правильно, движения происходят свободно и не вызывают неприятных ощущений. Но стоит нижней челюсти сместиться хотя бы на доли миллиметра, и биомеханика нарушается», — объяснила Буторина.

Щелчки или хруст возникают, когда суставной диск начинает смещаться и работать с перегрузкой. Из-за постоянного давления может развиваться воспаление и потеря подвижности. На этом этапе многие пациенты замечают характерные звуки при жевании, разговоре или зевоте.

«Сначала это не вызывает неприятных ощущений, но затем может появиться чувство усталости в челюсти, головные боли и ограничение открывания рта», — отметила врач.

Причиной таких нарушений часто становится неправильный прикус. При смещении зубов нагрузка распределяется неравномерно, из-за чего один сустав вынужден работать активнее другого. Подобная ситуация может возникать и при потере зубов, если дефект не был своевременно восстановлен.

«Челюсть — это система противовесов. Если в ней нарушается баланс, страдает сустав. Поэтому важно рассматривать ВНЧС не изолированно, а как часть единой зубочелюстной системы», — добавила врач-ортодонт.

Если проблему игнорировать, воспаление и истирание хрящевого диска прогрессируют, что может привести к его деформации. В тяжелых случаях сустав «заклинивает», появляется асимметрия лица, боль при движении и хроническое напряжение в жевательных мышцах.

При этом не каждый щелчок — повод для беспокойства.

«Иногда сустав издает звуки из-за анатомических особенностей строения или незначительного смещения диска, которое не сопровождается болью и не влияет на подвижность челюсти. В таких случаях это вариант нормы. Но если щелчки сопровождаются болью, чувством напряжения, ограничением движения или головными болями, это уже сигнал к обследованию. Такие симптомы могут указывать на развитие дисфункции сустава и требуют внимания специалиста», — уточнила врач.

