На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Воронежа сбежал из зала суда после того, как узнал о своем аресте

В Воронеже подозреваемый сбежал из зала суда
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Воронеже ищут 43-летнего мужчину, который сбежал после заседания суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Мужчина подозревается в умышленном повреждении имущества. Изначально он находился под подпиской о невыезде, однако следователи просили об аресте.

Во время заседания суд удовлетворил ходатайство сотрудников СК и поместил мужчину под стражу. Услышав приговор, фигурант «самовольно покинул здание суда», подробности не уточняются.

На данный момент полицейские устанавливают местонахождение мужчины.

До этого в Петербурге экс-чиновник сбежал из здания суда после заседания, на котором ему избирали меру пресечения. Во время побега, по данным СМИ, он спрятался в консульстве Армении.

В отношении мужчины было возбуждено дело об уклонении от уплаты таможенных сборов. Помимо этого, он подписал контракт, чтобы участвовать в спецоперации, но расторг его.

Ранее обвиняемый попросился в туалет и сбежал из суда в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами