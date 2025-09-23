На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший чиновник Росреестра сбежал с суда в консульство в Петербурге

SHOT: сбежавший с суда Авакян спрятался в консульстве Армении в Петербурге
true
true
true
close
Shutterstock

Бывший сотрудник Росреестра Борис Авакян сбежал с заседания суда об избрании ему меры пресечения и спрятался от полиции в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Авакяну 43 года. Он сбежал из суда под предлогом перекура. Сейчас он находится на территории консульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Поскольку здания дипмиссий являются экстерриториальными, правоохранители не могут проникнуть в консульство.

В России в отношении Авакяна возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму свыше 4,2 млрд руб. Мужчина заключал контракт на участие в СВО, но затем расторг его, что немедленно повлекло возобновление уголовного дела в отношении него. В Армении Авакян объявлен в розыск за незаконное пересечение границы и легализацию преступных доходов.

Мужчина был таможенным брокером торгового порта «Санкт-Петербург» и заместителем главы управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Ранее блогера Гаспара Авакяна задержали за ролик с голым гаишником и белым порошком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами