Бывший чиновник Росреестра сбежал с суда в консульство в Петербурге

SHOT: сбежавший с суда Авакян спрятался в консульстве Армении в Петербурге

Бывший сотрудник Росреестра Борис Авакян сбежал с заседания суда об избрании ему меры пресечения и спрятался от полиции в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Авакяну 43 года. Он сбежал из суда под предлогом перекура. Сейчас он находится на территории консульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Поскольку здания дипмиссий являются экстерриториальными, правоохранители не могут проникнуть в консульство.

В России в отношении Авакяна возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму свыше 4,2 млрд руб. Мужчина заключал контракт на участие в СВО, но затем расторг его, что немедленно повлекло возобновление уголовного дела в отношении него. В Армении Авакян объявлен в розыск за незаконное пересечение границы и легализацию преступных доходов.

Мужчина был таможенным брокером торгового порта «Санкт-Петербург» и заместителем главы управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

