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Обвиняемый попросился в туалет и сбежал из суда в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье обвиняемый попросился в туалет и сбежал из суда
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Подмосковье мужчина, обвиняемый в преступлении, попросился в туалет и сбежал из суда. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Люберцы. Мужчину доставили в суд и предъявили ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, после чего избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После этого обвиняемый заявил, что ему нужно в туалет. Он вышел из зала суда, миновал пост охраны и покинул здание. Пропажу фигуранта обнаружили через две минуты, однако найти его не удалось. Мужчину объявили в розыск.

До этого трое осужденных сбежали из исправительного центра при исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Они сломали решетку на окне и покинули здание, их отсутствие заметили 23 декабря.

Ранее заключенный сбежал от надзирателей во время экскурсии в музей.

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