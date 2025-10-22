На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Началось предзимье»: москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы

Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов
true
true
true
close
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Столичный регион вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы. Ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов, рассказала RT ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сейчас температура воздуха в столице опустилась ниже +5 градусов, сегодня на ВДНХ среднесуточная температура составила 4,3 градуса, отметила Позднякова. На начало ноября, то есть на праздничные выходные, она спрогнозировала ночные морозы и мокрый снег.

Температура воздуха при этом в ночные часы упадет до −4 градусов, а днем не превысит +1…+2 градуса, что немного ниже климатической нормы, отметила синоптик.

«Конечно, не очень приятный подарок на праздничные дни — прохладная, ветреная погода с осадками», — заключила Позднякова.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в данный момент ниже Подмосковья проходит южный циклон, область накроют лишь его облачные поля. Существенных осадков пока в столичном регионе не предвидится — дожди будут небольшими, возможны незначительные прояснения.

Ранее необычные ледяные круги появились на реке в Кемеровской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами