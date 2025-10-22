«Началось предзимье»: москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы

Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов

Столичный регион вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы. Ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов, рассказала RT ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сейчас температура воздуха в столице опустилась ниже +5 градусов, сегодня на ВДНХ среднесуточная температура составила 4,3 градуса, отметила Позднякова. На начало ноября, то есть на праздничные выходные, она спрогнозировала ночные морозы и мокрый снег.

Температура воздуха при этом в ночные часы упадет до −4 градусов, а днем не превысит +1…+2 градуса, что немного ниже климатической нормы, отметила синоптик.

«Конечно, не очень приятный подарок на праздничные дни — прохладная, ветреная погода с осадками», — заключила Позднякова.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в данный момент ниже Подмосковья проходит южный циклон, область накроют лишь его облачные поля. Существенных осадков пока в столичном регионе не предвидится — дожди будут небольшими, возможны незначительные прояснения.

