На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали сентябрьскую погоду

Синоптик Тишковец: москвичей в воскресенье ждет сентябрьская погода
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

В воскресенье, 26 октября, жителей столицы ожидает приятный сюрприз – по-осеннему мягкая и теплая погода, больше напоминающая сентябрьскую. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик предупреждает о возможных дождях в последний день недели. Температура воздуха в темное время суток составит от +5 °C до +8 °C, а днем столбики термометров поднимутся еще на 1-2 градуса.

Однако заключительная неделя октября будет ознаменована влиянием циклонов, которые принесут ненастную погоду и постепенное снижение температуры до многолетней нормы. По прогнозам, к первым выходным ноября погода улучшится, и начнется период подготовки атмосферы к наступлению зимы.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее словам, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы в начале ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами