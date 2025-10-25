Москвичам пообещали сентябрьскую погоду

В воскресенье, 26 октября, жителей столицы ожидает приятный сюрприз – по-осеннему мягкая и теплая погода, больше напоминающая сентябрьскую. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик предупреждает о возможных дождях в последний день недели. Температура воздуха в темное время суток составит от +5 °C до +8 °C, а днем столбики термометров поднимутся еще на 1-2 градуса.

Однако заключительная неделя октября будет ознаменована влиянием циклонов, которые принесут ненастную погоду и постепенное снижение температуры до многолетней нормы. По прогнозам, к первым выходным ноября погода улучшится, и начнется период подготовки атмосферы к наступлению зимы.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее словам, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы в начале ноября.