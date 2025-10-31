На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаководам рассказали, можно ли изменить характер питомца

Кинолог Голубев: поведение собаки можно скорректировать
Shutterstock

Изменить характер собаки практически невозможно, но можно скорректировать нежелательные проявления в поведении. Для этого важна социализация в первые полгода жизни щенка: он должен активно исследовать мир, общаться с другими животными и людьми. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, если упустить этот период, любимец может вырасти трусливым или агрессивным.

«Все живые существа имеют свой характер, как и люди, и это совершенно нормально. Одни действительно довольно контактные, другие предпочтут одиночество. Существуют некоторые особенности, которые действительно присущи той или иной породе, но даже в рамках этой истории в одном и том же помете могут быть совершенно разные по характеру щенки», — отметил эксперт.

Он добавил, что у собаки, как и у человека, могут быть приобретенные черты характера, например, в следствие пережитого негативного опыта. Их необходимо прорабатывать вместе с кинологом.

Кинолог Константин Карапетьянц до этого рассказал, как понять собачий язык.

По его словам, питомцы могут подавать около 60 сигналов о своем состоянии, намерении или желании, поэтому их владельцы могут научиться понимать их эмоции благодаря языку их телодвижений.

Ранее собаководам объяснили, могут ли собаки симулировать болезнь.

