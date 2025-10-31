Пенсионер живет в машине, потому что у него нет денег, чтобы платить аренду

В Канаде пенсионер живет в машине из-за отсутствия денег на аренду жилья

Пенсионер в Канаде живет в машине, потому что у него нет денег, чтобы платить аренду, пишет Daily Mail.

76-летний Дэвид Тернер уже больше года вынужден жить в своем автомобиле после того, как долги и рост арендной платы привели к его выселению. Пожилой мужчина хранит все свои пожитки в салоне внедорожника: сумки с одеждой, посуду и немногочисленные личные вещи.

По словам Тернера, хуже бытовых неудобств — «всепоглощающее одиночество». Мужчина винит в своей ситуации резкий рост стоимости жизни в Канаде.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за стоимости аренды и отсутствия доступного жилья», — заявил он.

Его слова подтверждаются официальными данными. В прошлогоднем отчете властей провинции признается, что Остров Принца Эдуарда сталкивается со старением населения и острой нехваткой подходящего жилья для пожилых. Предложение жилья «больше не поспевает» за рекордным ростом населения.

Пенсии Тернера не хватает на аренду, а для попадания в дома престарелых его доход «превышает предельный лимит», оставив его в правовой ловушке.

Временным пристанищем для него стали местные приюты, которые он, однако, описывает как «очень депрессивные» места, где существует риск кражи вещей.

Несмотря на отчаяние, Дэвид не оставляет надежды. Он намерен найти новый дом, но сначала должен расплатиться с долгами.

